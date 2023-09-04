Гендиректор «Фонбет» Анохин: можно было бы провести матч Кубка России и на Байкале

Генеральный директор компании «Фонбет» Сергей Анохин высказался о проведении матча Пути регионов Фонбет Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS в доке на берегу Баренцева моря в Мурманской области.

«Нам очень нравится быть генеральным спонсором Кубка России. В прошлые года, когда компания ещё не поддерживала Кубок, матчи стадии 1/64 финала и других ранних стадий никто не смотрел. Смотрели финал, а теперь стали интересны матчи команд, которые участвуют во Второй лиге. Думаю, мало кто знал, что в Кирове есть команда «Динамо», а теперь об этом знает вся страна. 2DROTS — уникальный проект, о котором знает больше молодёжь. Теперь о них узнает и взрослая аудитория. Страна наша огромная, а место здесь — уникальное. Мы любим нашу страну, понимаем, какая она бескрайняя и мощная.

Что могу сказать о месте проведения матча между кировским «Динамо» и 2DROTS? У нас в стране много интересных мест. Есть Камчатка, есть Сахалин, республика Бурятия, Байкал, например, представьте, если там матч сделать! Это интересно будет местным болельщикам. За счёт таких матчей местные школы будут подниматься. Мест очень много, нужно поговорить с РФС, составить план таких мест, поговорить с партнёрами и организовывать игры», — приводит слова Анохина Metaratings.

Напомним, поле с искусственным покрытием для матча между «Динамо» и 2DROTS было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в посёлке Белокаменка Мурманской области. В четверг, 7 сентября, на этом же поле сборная России проведёт открытую тренировку.