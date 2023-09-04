Видеообзор победы 2DROTS в матче Кубка России с кировским «Динамо» на плавучем доке
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Завершился матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались кировское «Динамо» и 2DROTS. Команды играли на плавучем доке в посёлке Белокаменка Мурманской области. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). 2DROTS одержали победу со счётом 2:0 и прошли в следующий раунд.
Медийная команда вышла вперёд на 39-й минуте встречи усилиями полузащитника Станислава Манаева. Во втором тайме, на 64-й минуте, ганский нападающий Годфред Клуцей увеличил преимущество 2DROTS — 2:0. Отметим, что на 89-й минуте голкипер 2DROTS Дмитрий Сычёв отразил удар с пенальти.
В следующем раунде Пути регионов Кубка России 2DROTS встретятся с клубом Мелбет Первой лиги.
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