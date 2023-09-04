Александр Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Лансом»
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27-летний российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан болельщиками клуба лучшим игроком матча 4-го тура французской Лиги 1 с «Лансом». Об этом сообщает официальный сайт монегасков. Голосование проводилось в официальном приложении клуба.
Напомним, в субботу, 2 сентября, «Монако» разгромил «Ланс» со счётом 3:0. Александр Головин забил второй мяч своей команды на 36-й минуте, отличившись с передачи японского нападающего Такуми Минамино. Этот гол стал дебютным для россиянина в чемпионате Франции – 2023/2024.
На данный момент «Монако» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 10 очков в четырёх встречах. У ближайших преследователей, которыми являются «ПСЖ» и «Марсель», по восемь очков.
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