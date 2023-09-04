Кейта Бальде высказался о переходе в «Эспаньол» из «Спартака»

Нападающий Кейта Бальде высказался о переходе в испанский «Эспаньол». Он будет выступать там до конца сезона на правах аренды из московского «Спартака».
«Переговоры никогда не бывают лёгкими. Мы начали разговаривать с «Эспаньолом» полторы недели назад, стороны были заинтересованы, и это было сделано. Если бы я не приехал сюда, я бы остался в России.
Находиться во втором дивизионе – это самое малое. Место «Эспаньола» — в первом дивизионе, это временно. Это правильный проект для меня, так как лучше дома нет ничего, я надеюсь добиться в этом клубе идеальной стабильности. Возможен вариант остаться в «Эспаньоле», и я сделаю на поле всё, что в моих силах.
Я уехал отсюда очень молодым, и за все те годы, что я путешествовал по миру, у меня не было возможности вернуться. Теперь мне нужно сосредоточиться на том, что я делаю лучше всего, а именно на игре в футбол. Теперь пришло время работать и смотреть вперёд. Поездка за границу мне очень помогла. Но ребёнок из Арбусиеса всегда присутствует у меня внутри. Это моя сущность», — приводит слова Бальде Mundo Deportivo.
- 4 сентября 2023
-
19:24
-
19:23
-
19:19
-
19:07
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:52
-
18:49
-
18:38
-
18:35
-
18:28
-
18:18
-
18:15
-
18:12
-
17:52
-
17:50
-
17:45
-
17:40
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:28
-
17:24
-
17:17
-
17:17
-
17:15
-
17:10
-
17:08
-
17:00
-
16:53
-
16:50
-
16:45
-
16:39
-
16:32