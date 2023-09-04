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Романо: Давинсон Санчес перейдёт в «Галатасарай». Ранее игроком интересовался «Спартак»

Романо: Давинсон Санчес перейдёт в «Галатасарай». Ранее игроком интересовался «Спартак»
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Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес в ближайшее время станет игроком «Галатасарая». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, сумма трансфера составит около € 15 млн. Также будут предусмотрены дополнительные бонусы при выполнении определённых условий. Игрок подпишет с турецким клубом четырёхлетний контракт.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017-го. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. В прошлом сезоне 27-летний защитник сыграл 24 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Санчесу со стороны московского «Спартака».

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