«Результат в целом справедлив». Бубнов — о матче ЦСКА и «Зенита»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит» (1:1).
«Концовка показала, что у обеих команд был просто запредельный настрой. Цена матча была очень высока: отсюда и все эти страсти на последних минутах. На мой взгляд, судья мог и удалить Рошу за тот эпизод, когда он схватил Ерохина за горло. Куда ты тянешь руки?! Это однозначно красная карточка за рукоприкладство. А Ерохин молодец, что сдержался и не ответил.
«Зенит» вообще с ЦСКА играет очень тяжело. А тут ещё и атмосфера была крайне напряжённая. Марио Фернандесу свистели при каждом касании: разумеется, это заводит! Неспроста он радовался как сумасшедший, когда «Зенит» сравнял, хотя его на тот момент уже заменили.
Результат в целом справедлив: поражения «Зенит» не заслуживал. Однако и ЦСКА провёл хороший матч с учётом статуса соперника. Во многом ключевым эпизодом встречи стал момент, когда Чалов не забил после длинной передачи Акинфеева и скидки Заболотного. С 0:2 петербуржцы бы уже точно не ушли.
Федотов сыграл от обороны, но агрессивно: с «Зенитом» иначе и нельзя. Армейцам удалось создать подвижную защиту и активный прессинг. Особенно хорошо это было заметно в первые 20–30 минут. Также получилось усилиями Мендеса и Зделара зацементировать центральную зону, через которую любят атаковать Вендел, Клаудиньо и другие атакующие футболисты «Зенита», — приводит слова Бубнова Sportbox.
- 4 сентября 2023
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