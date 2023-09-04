Радченко: Марио Фернандесу не стоило делать рывок, когда «Зенит» забил гол

Бывший футболист Дмитрий Радченко прокомментировал празднование защитника «Зенита» Марио Фернандеса гола в ворота ЦСКА в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Фернандес, к тому моменту уже заменённый, пробежал в другой угол поля, чтобы поздравить защитника Дугласа Сантоса, который сравнял счёт на 88-й минуте. Встреча завершилась вничью — 1:1. Ранее Фернандес выступал за ЦСКА.

«Лично моё мнение — рывок Марио, когда «Зенит» забил гол, делать не стоило. Он играл в ЦСКА много лет. Его любили болельщики. Он много сделал в этой команде и вырос там как игрок. Кто такой Фернандес, узнали по игре в ЦСКА. Я бы так 100 процентов не сделал», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.