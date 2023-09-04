Футболисты мужской сборной Испании осудили поведение Рубиалеса, поцеловавшего Эрмосо

Футболисты сборной Испании выступили с заявлением по ситуации с президентом испанской футбольной ассоциации Луисом Рубиалесом. Напомним, он поцеловал футболистку национальной команды Испании Дженнифер Эрмосо во время награждения после победы на чемпионате мира — 2023.
«Коллективом игроков мы решили выступить с этим заявлением.
Прежде всего, хотим ещё раз выразить нашу гордость и самые искренние поздравления женской сборной с титулом чемпионок мира в Сиднее. Историческая веха, которая ознаменует до и после в испанском женском футболе и вдохновит многих женщин на достижения. По этой причине мы хотим выразить сожаление и нашу солидарность с игроками, чей успех был подпорчен.
Мы хотим осудить и заявить, что считаем неприемлемым поведением со стороны господина Рубиалеса, которое не соответствует его положению. Мы твёрдо и чётко встаём на сторону ценностей, которые представляет спорт. Испанский футбол должен быть двигателем уважения, вдохновения, инклюзивности и разнообразия, а также должен подавать пример своим поведением как на поле, так и за его пределами.
С сегодняшнего дня нам предстоит решительно сконцентрироваться на будущем испанского футбола на пути в квалификации на Евро-2024 с двумя играми с командами Грузии и Кипра. Нам бы хотелось, чтобы отныне мы могли сосредоточиться на вопросах спорта, учитывая актуальность стоящих перед нами задач», — приводит слова нападающего сборной Испании Альваро Мораты Marca.
- 4 сентября 2023
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