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Футболисты мужской сборной Испании осудили поведение Рубиалеса, поцеловавшего Эрмосо

Футболисты мужской сборной Испании осудили поведение Рубиалеса, поцеловавшего Эрмосо
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Футболисты сборной Испании выступили с заявлением по ситуации с президентом испанской футбольной ассоциации Луисом Рубиалесом. Напомним, он поцеловал футболистку национальной команды Испании Дженнифер Эрмосо во время награждения после победы на чемпионате мира — 2023.

«Коллективом игроков мы решили выступить с этим заявлением.

Прежде всего, хотим ещё раз выразить нашу гордость и самые искренние поздравления женской сборной с титулом чемпионок мира в Сиднее. Историческая веха, которая ознаменует до и после в испанском женском футболе и вдохновит многих женщин на достижения. По этой причине мы хотим выразить сожаление и нашу солидарность с игроками, чей успех был подпорчен.

Мы хотим осудить и заявить, что считаем неприемлемым поведением со стороны господина Рубиалеса, которое не соответствует его положению. Мы твёрдо и чётко встаём на сторону ценностей, которые представляет спорт. Испанский футбол должен быть двигателем уважения, вдохновения, инклюзивности и разнообразия, а также должен подавать пример своим поведением как на поле, так и за его пределами.

С сегодняшнего дня нам предстоит решительно сконцентрироваться на будущем испанского футбола на пути в квалификации на Евро-2024 с двумя играми с командами Грузии и Кипра. Нам бы хотелось, чтобы отныне мы могли сосредоточиться на вопросах спорта, учитывая актуальность стоящих перед нами задач», — приводит слова нападающего сборной Испании Альваро Мораты Marca.

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