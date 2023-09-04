Новичок ЦСКА Давила: РПЛ — одна из самых сильных и интенсивных лиг, в которых я играл
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Новичок ЦСКА, полузащитник Виктор Давила, поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги.
«РПЛ — очень интенсивная лига. Много бега, мощи, силовой борьбы. Достаточное количество контактов.
В целом, РПЛ — одна из самых сильных и интенсивных лиг, в которых я играл», — приводит слова Давилы Sport24.
ЦСКА предложил мексиканскому клубу компенсацию за переход чилийского форварда в размере $ 3,5 млн плюс бонусы. Общая сумма, предложенная армейцами за Давилу, составляет $ 4 млн. Стороны подписали четырёхлетнее соглашение.
Ранее Давила выступал за «Леон» с января 2021 года. Чилиец также представлял клуб «Пачука».В прошлом сезоне 25-летний Давила провёл 40 матчей, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.
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