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Новичок ЦСКА Давила: РПЛ — одна из самых сильных и интенсивных лиг, в которых я играл

Новичок ЦСКА Давила: РПЛ — одна из самых сильных и интенсивных лиг, в которых я играл
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Новичок ЦСКА, полузащитник Виктор Давила, поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги.

«РПЛ — очень интенсивная лига. Много бега, мощи, силовой борьбы. Достаточное количество контактов.

В целом, РПЛ — одна из самых сильных и интенсивных лиг, в которых я играл», — приводит слова Давилы Sport24.

ЦСКА предложил мексиканскому клубу компенсацию за переход чилийского форварда в размере $ 3,5 млн плюс бонусы. Общая сумма, предложенная армейцами за Давилу, составляет $ 4 млн. Стороны подписали четырёхлетнее соглашение.

Ранее Давила выступал за «Леон» с января 2021 года. Чилиец также представлял клуб «Пачука».В прошлом сезоне 25-летний Давила провёл 40 матчей, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.

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