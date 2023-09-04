Форвард «Балтики» Энрикес, игравший в Англии: РПЛ — лучшая лига, в которой я выступал

Нападающий калининградской «Балтики» Анхело Энрикес поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги.

«Мне нравятся большие и красивые стадионы, а они в России много где. Причём на каждой арене прекрасная атмосфера.

В российской лиге высокий уровень. Некоторые команды играют очень хорошо. Если сравнивать РПЛ с другими лигами, то эта — лучшая, в которой я играл.

Мне нравится, что в России есть много способных команд. У каждой есть своя собственная большая история. Большинство игр очень интересные. Ну и, повторюсь, люблю большие стадионы», — приводит слова Энрикеса Sport24.

29-летний Энрикес имеет опыт выступлений в Англии. Чилиец находился в системе «Манчестер Юнайтед» и играл за «Уиган». В нынешнем сезоне Энрикес провёл за «Балтику» 10 матчей и забил три гола.