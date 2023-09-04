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Рауль Рианчо: для РПЛ Черчесов — топ-тренер

Рауль Рианчо: для РПЛ Черчесов — топ-тренер
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова новым главным тренером красно-белых вместо Гильермо Абаскаля.

«Не знаю, сможет ли Черчесов добиться успеха со «Спартаком», если возглавит команду в этом сезоне. Но Черчесов — топ-тренер для РПЛ, в Европе он показывал хорошие результаты. Однако нужно понимать, что футбол находится в постоянном развитии. Клубы прогрессируют, если тренеры развиваются. Вопрос в том, сможет ли Черчесов помочь «Спартаку» прогрессировать. Всё зависит от самого специалиста и его амбиций», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После семи туров в активе у подопечных Абаскаля 10 очков.

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