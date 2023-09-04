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«Он же не насиловал её. Что в этом плохого?» Вуди Аллен — о поступке Рубиалеса

«Он же не насиловал её. Что в этом плохого?» Вуди Аллен — о поступке Рубиалеса
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Знаменитый американский актёр и кинорежиссёр Вуди Аллен высказался в защиту президента испанской футбольной ассоциации Луиса Рубиалеса, который поцеловал футболистку национальной команды Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после победы на чемпионате мира.

Рубиалес был временно отстранён ФИФА на 90 дней за инцидент, а Федерация футбола Испании потребовала его отставки.

«Поцелуй футболистки был неправильным, но он не сжёг школу. Он обязан извиниться и идти дальше…

Они не спрятались, и он не поцеловал её в темном переулке. Он же не насиловал её, это был просто поцелуй, как друга. Что в этом плохого?

В любом случае мне трудно понять, что человек может потерять работу и подвергнуться такому наказанию за поцелуй с кем-то», — приводит слова Вуди Аллена Daily Mail со ссылкой на El Mundo.

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