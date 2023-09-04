Антони исключили из сборной Бразилии
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Футболист «Манчестер Юнайтед» Антони исключён из сборной Бразилии. Об этом сообщает TNT Sports BR.
Ранее стало известно, что бывшая девушка бразильца Габриэла Каваллин обвинила Антони в домашнем насилии. В своём заявлении игрок назвал эти обвинения ложными.
23-летний игрок является воспитанником бразильского «Сан-Паулу». В «Манчестер Юнайтед» футболист перешёл из нидерландского «Аякса» в 2022 году. В составе англичан Антони принял участие в 48 матчах, в которых смог забить восемь голов и отдать три результативные передачи.
9 сентября сборная Бразилии сыграет первый матч квалификации на чемпионат мира по футболу, который пройдёт в 2026 году, с Боливией. 13 сентября бразильцы встретятся со сборной Перу.
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