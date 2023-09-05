Санчес, которым интересовался «Спартак», перешёл из «Тоттенхэма» в «Галатасарай»

27-летний колумбийский защитник Давинсон Санчес перешёл из английского «Тоттенхэма» в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает официальный сайт нового клуба Санчеса.
Контракт с колумбийцем подписан по схеме «4+1». Зарплата защитника составит € 3,2 млн в год. «Тоттенхэм» получит за футболиста € 9,5 млн, эта сумма будет выплачена в течение пяти лет.
Ранее сообщалось, что «шпоры» согласились продать защитника московскому «Спартаку», однако колумбиец не принял предложение красно‑белых, и трансфер сорвался.
Санчес выступал за «Тоттенхэм» с 2017-го. В прошлом сезоне 27-летний защитник сыграл 24 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
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