«Арис» анонсировал возвращение Кокорина
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Футбольный клуб «Арис» анонсировал возвращение российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
Напомним, Кокорин выступал за «Арис» в прошлом сезоне на правах аренды. Права на россиянина принадлежат флорентинской «Фиорентине».
Александр — воспитанник московского «Динамо». В своей карьере нападающий успел поиграть также за «Зенит», «Сочи» и московский «Спартак». Кроме того, россиянин числился в «Анжи», но не провёл за махачкалинский клуб ни одного матча.
В минувшем сезоне Кокорин отыграл 27 матчей за «Арис» в рамках внутреннего первенства и забил 13 голов. 32-летнего форварда признали лучшим игроком сезона-2022/2023, а «Арис» стал чемпионом Кипра. Летом Александр вернулся в «Фиорентину».
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