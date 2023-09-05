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«Арис» анонсировал возвращение Кокорина

«Арис» анонсировал возвращение Кокорина
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Футбольный клуб «Арис» анонсировал возвращение российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Напомним, Кокорин выступал за «Арис» в прошлом сезоне на правах аренды. Права на россиянина принадлежат флорентинской «Фиорентине».

Александр — воспитанник московского «Динамо». В своей карьере нападающий успел поиграть также за «Зенит», «Сочи» и московский «Спартак». Кроме того, россиянин числился в «Анжи», но не провёл за махачкалинский клуб ни одного матча.

В минувшем сезоне Кокорин отыграл 27 матчей за «Арис» в рамках внутреннего первенства и забил 13 голов. 32-летнего форварда признали лучшим игроком сезона-2022/2023, а «Арис» стал чемпионом Кипра. Летом Александр вернулся в «Фиорентину».

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