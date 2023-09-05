Круговой: «Краснодар» уходит в отрыв, но я уверен в чемпионстве «Зенита» в этом сезоне

Защитник «Зенита» Данил Круговой заявил, что сине-бело-голубые выиграют чемпионский титул в сезоне-2023/2024.

«Думаю, что мы могли гораздо лучше сыграть в этих семи прошедших турах. Потеряли много очков там, где не должны были этого делать. Сейчас нам будет уже сложнее. «Краснодар» набрал очень хорошую форму и уходит в небольшой отрыв. Скоро у нас будет с ними очная встреча, в которой мы обязательно одержим победу. Я уверен, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне!» — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

На данный момент «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Семака сыграет с «Рубином».