Луи ван Гал высказался критически о победе сборной Аргентины на чемпионате мира

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поставил под сомнение справедливость победы Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Возникают вопросы, когда видишь, как Аргентина забивает голы и как их забиваем мы. Также появляются вопросы, когда понимаешь, что некоторые аргентинские игроки ведут себя непозволительно и не наказываются за это. Думаю, что результат матча наших сборных был предопределён заранее. Считаю ли я, что это потому, что Месси должен был стать чемпионом мира? Да», — приводит слова ван Гала Mundo Deportivo.
Напомним, на чемпионате мира 2022 года сборная Нидерландов играла со сборной Аргентины в 1/4 финала, где команды в основное время сыграли со счётом 2:2, однако в послематчевой серии пенальти сильнее оказались бело-голубые, которые и прошли в следующую стадию турнира.
- 5 сентября 2023
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