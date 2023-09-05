Защитник «Зенита» Чистяков поделился ожиданиями от матча с «Сепаханом»
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от товарищеского матча с иранским «Сепаханом».
«Сепахан» — соперник очень хорошего уровня. Та игра не совсем у нас получилась, первый тайм точно. Наверное, потому что мы только готовились к началу чемпионата, были не в оптимальных кондициях. Эта игра будет совсем другая, плюс мы будем играть дома при своих болельщиках. Жду от этой игры, что она получится красивой и очень яркой», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
«Зенит» объявил о проведении товарищеского матча с «Сепаханом» в Санкт-Петербурге 7 сентября. Встреча пройдёт на «Газпром Арене». Соперники уже встречались в Иране. Тогда «Сепахан» одержал победу 2:0.
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