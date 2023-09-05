Сергей Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с иранским «Сепаханом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем товарищеском матче с иранским «Сепаханом».

«Что касается уровня азиатского футбола, во многих странах он разный. Конечно, Саудовская Аравия стоит особняком, потому что есть возможность приглашать звёзд мирового масштаба. Безусловно, там развитие футбола идёт семимильными шагами. Что касается «Сепахана», мы уже встречались с ними. Они хорошо стартовали: четыре игры, четыре победы. Команда, которая играет в азиатских клубных турнирах. Есть свой почерк.

Думаю, очень интересно встречаться и проводить международные матчи с командами, проповедующими разный игровой стиль. Мы посмотрели, какая дата будет удобна для «Сепахана», чтобы они прилетели к нам с ответным визитом. Есть возможность в этот период паузы для сборных провести спарринг. На мой взгляд, он будет интересный. В каких-то моментах сможем посмотреть на игроков, которые меньше играют в чемпионате», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.