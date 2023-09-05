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Кафанов: есть страны, откуда можно вызывать вратарей. Хайкину не хотим портить будущее

Кафанов: есть страны, откуда можно вызывать вратарей. Хайкину не хотим портить будущее
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему на сентябрьский сбор национальной команды не был вызван голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин. По словам специалиста, вызов в сборную России мог бы помешать европейской карьере Хайкина.

«Есть страны, откуда можно вызвать вратарей, но Хайкина не рассматривал, потому что мы не хотим ребятам портить будущее», — передаёт слова Виталия Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В составе «Будё-Глимт» Хайкин выступал с 2019 по 2022 год и стал двукратным чемпионом Норвегии. После этого он переходил в «Бристоль Сити», однако закрепиться там не сумел и опять вернулся в «Будё-Глимт». Также сообщалось, что «Маккаби» Хайфа проявлял серьёзный интерес к российскому голкиперу.

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