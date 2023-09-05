Кафанов: есть страны, откуда можно вызывать вратарей. Хайкину не хотим портить будущее

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему на сентябрьский сбор национальной команды не был вызван голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин. По словам специалиста, вызов в сборную России мог бы помешать европейской карьере Хайкина.
«Есть страны, откуда можно вызвать вратарей, но Хайкина не рассматривал, потому что мы не хотим ребятам портить будущее», — передаёт слова Виталия Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В составе «Будё-Глимт» Хайкин выступал с 2019 по 2022 год и стал двукратным чемпионом Норвегии. После этого он переходил в «Бристоль Сити», однако закрепиться там не сумел и опять вернулся в «Будё-Глимт». Также сообщалось, что «Маккаби» Хайфа проявлял серьёзный интерес к российскому голкиперу.
- 5 сентября 2023
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