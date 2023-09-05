Ансу Фати: Де Дзерби стал ключевым фактором моего перехода в «Брайтон»

Игрок английского «Брайтона энд Хоув Альбион» Ансу Фати объяснил, почему перешёл именно в эту команду.
«Я разговаривал с Де Дзерби, и он сказал, что полностью доверяет мне. Тренер подробно объяснил, в какой роли видит меня на футбольном поле, а также в каких игровых качествах я могу прибавить. Де Дзерби стал ключевым фактором, убедившим меня перейти именно в «Брайтон», — сказал Фати в интервью пресс-службе «Брайтона».
Напомним, ранее английский клуб объявил о переходе Ансу Фати из «Барселоны» на правах аренды сроком на один сезон. В сезоне-2022/2023 испанский полузащитник провёл 50 матчей за сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года.
- 5 сентября 2023
-
16:41
-
16:34
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:23
-
16:21
-
16:16
-
16:06
-
15:58
-
15:52
-
15:52
-
15:51
-
15:41
-
15:39
-
15:34
-
15:31
-
15:30
-
15:29
-
15:19
-
15:09
-
15:08
-
15:07
-
14:41
-
14:36
-
14:36
-
14:26
-
14:19
-
14:17
-
14:15
-
14:15
-
14:10
-
14:09
-
14:06
-
14:05