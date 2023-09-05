Ансу Фати: Де Дзерби стал ключевым фактором моего перехода в «Брайтон»

Игрок английского «Брайтона энд Хоув Альбион» Ансу Фати объяснил, почему перешёл именно в эту команду.

«Я разговаривал с Де Дзерби, и он сказал, что полностью доверяет мне. Тренер подробно объяснил, в какой роли видит меня на футбольном поле, а также в каких игровых качествах я могу прибавить. Де Дзерби стал ключевым фактором, убедившим меня перейти именно в «Брайтон», — сказал Фати в интервью пресс-службе «Брайтона».

Напомним, ранее английский клуб объявил о переходе Ансу Фати из «Барселоны» на правах аренды сроком на один сезон. В сезоне-2022/2023 испанский полузащитник провёл 50 матчей за сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года.