«Брайтон» объявил об аренде Ансу Фати из «Барселоны»

Английский «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём официальном сайте объявил о переходе Ансу Фати из «Барселоны». Молодой испанец присоединился к «чайкам» на правах аренды сроком на один сезон.

Подписание Фати прокомментировал главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

«Это подписание очень важно для всех нас. Я уверен, что Ансу поможет нам достичь новых целей и мы сможем помочь ему вернуться на тот уровень, которого он заслуживает», — приводит слова Де Дзерби клубная пресс-служба.

В сезоне-2022/2023 Фати провёл 50 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Фати со стороны ещё двух английских клубов — «Челси» и «Тоттенхэма».

Гол Фати за «Барселону». Видео:

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