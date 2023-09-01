«Брайтон» объявил об аренде Ансу Фати из «Барселоны»

Английский «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём официальном сайте объявил о переходе Ансу Фати из «Барселоны». Молодой испанец присоединился к «чайкам» на правах аренды сроком на один сезон.
Подписание Фати прокомментировал главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
«Это подписание очень важно для всех нас. Я уверен, что Ансу поможет нам достичь новых целей и мы сможем помочь ему вернуться на тот уровень, которого он заслуживает», — приводит слова Де Дзерби клубная пресс-служба.
В сезоне-2022/2023 Фати провёл 50 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Фати со стороны ещё двух английских клубов — «Челси» и «Тоттенхэма».
Гол Фати за «Барселону». Видео:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
- 1 сентября 2023
-
16:35
-
16:35
-
16:34
-
16:25
-
16:17
-
16:11
-
16:10
-
16:07
-
16:02
-
16:00
-
15:39
-
15:34
-
15:28
-
15:28
-
15:27
-
15:23
-
15:15
-
15:02
-
14:59
-
14:55
-
14:55
-
14:49
-
14:41
-
14:34
-
14:30
-
14:29
-
14:15
-
14:00
-
13:53
-
13:52
-
13:46
-
13:46
-
13:34
-
13:30
-
13:21