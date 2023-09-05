Шалимов: видно, что в матче с ЦСКА свист сильно задел Марио Фернандеса

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 7-го тура РПЛ, в котором встречались ЦСКА и «Зенит» (1:1).

«Две хорошие команды, которые играли в своей манере. Хороший очень матч провел Марио Фернандес, много обострял в атаку, мог забить. Видно, что свист с трибун сильно его задел, придал сил.

Нельзя в таких матчах ошибаться так, как Кержаков. Не считаю, что мяч подсунул Алип, — «Зенит» так играет, отдаёт назад. Что теперь, не отдавать? Вратарю надо было просто выбить мяч в аут, и ничего бы не было. А Кержаков стал «крюком» выворачивать мяч и явно не ожидал прессинга Заболотного. И, кроме того, нельзя так близко к воротам мяч разыгрывать — когда такой пас идёт назад вратарю, любая кочка может к голу привести.

Этот быстрый гол выбил «Зенит» из колеи. Команда владела мячом, но не хватало остроты. И это заслуга ЦСКА: «Зенит» не имел столько остроты, как в недавнем матче со «Спартаком». Федотов не стал ничего придумывать, «Спартак» же в той игре перехитрил сам себя, когда вышел в два форварда», — приводит слова Шалимова издание «РБ Спорт».