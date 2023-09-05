Игрок «Краснодара» Ахметов: хочу исполнить мечту — уехать в европейский топ-клуб

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал о себе как о футболисте и о своих мечтах.

«Удобный ли я футболист для тренеров, персонала и администрации? На самом деле я считаю, что я не вношу какой то дисбаланс для тренера и команды. Я доброжелательный, улыбчивый. Всегда настроен только на позитив. И ситуации такие возникали, потому что вынуждало подходить и разговаривать.

Расту ли я? Стараюсь, по крайней мере. Периоды разные были. Где-то рост, где-то чуть-чуть была стагнация, где-то травмы. Поэтому не всё так гладко. Не только вверх шёл, но и вниз. Потихонечку обретаю тот путь, к которому шёл изначально в ЦСКА. Тяжёлая травма была у меня, потому что я полтора года мучился, шесть месяцев ещё после операции. Достаточно тяжело было психологически. Ты понимал, что ты не можешь играть и тренироваться, не можешь помочь своей команде. Когда ты смотришь, ребята играют, побеждают, и хочется быть с командой. Тут самое главное — не загоняться.

Хочу исполнить свою мечту — уехать в европейский топ-клуб! И завоевать трофей с «Краснодаром», – приводит слова Ахметова «Матч ТВ».