Чинквини — о переходе Кокорина из «Фиорентины» в «Арис»: мне его жаль

Бывший менеджер сборной России итальянец Оресте Чинквини прокомментировал трансфер нападающего Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис».

«Мне жаль Кокорина. В прошлом году он провёл хороший чемпионат на Кипре, даже в более скромном футболе. Мне казалось, он вернулся с хорошим настроем и также завоёвывал доверие Итальяно, но, к сожалению, «Фиорентина» захотела его продать. Желаю ему всего наилучшего, потому что знаком с ним», – приводит слова Чинквини Firenze Viola.

Напомним, сегодня, 5 сентября, «Фиорентина» объявила о том, что Кокорин перейдёт в «Арис» на правах аренды. В прошлом сезоне россиянин выступал за кипрский клуб и стал по итогам сезона самым ценным игроком чемпионата Кипра и лучшим бомбардиром «Ариса».