Полузащитник «Наполи» Линдстрём этим летом отказался переходить в «Ливерпуль»

Атакующий полузащитник «Наполи» Йеспер Линдстрём рассказал, что в прошедшее трансферное окно отказал «Ливерпулю» ради перехода в стан «партенопейцев».

«Помимо «Наполи», у меня также было предложение от «Ливерпуля», я болельщик мерсисайдцев, так что это был бы безумно увлекательный опыт. Но было бы умно отправиться туда?

Если я не буду там играть, тогда я могу сидеть перед телевизором и смотреть их матчи, представляя в это время другой клуб. Сейчас я в том возрасте, когда мне нужно играть в футбол.

Поэтому я думаю, что переход в «Наполи» — это правильный шаг. Это один из лучших клубов в мире, и они сказали, что у меня будет много возможностей играть», — приводит слова Линдстрёма Football Italia.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Наполи» заплатил «Айнтрахту» за аренду датского хавбека около € 5 млн. В соглашении между клубами будет предусмотрено обязательство выкупа по окончании следующего сезона за € 20 млн.