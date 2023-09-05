Полузащитник «Наполи» Линдстрём этим летом отказался переходить в «Ливерпуль»

Атакующий полузащитник «Наполи» Йеспер Линдстрём рассказал, что в прошедшее трансферное окно отказал «Ливерпулю» ради перехода в стан «партенопейцев».
«Помимо «Наполи», у меня также было предложение от «Ливерпуля», я болельщик мерсисайдцев, так что это был бы безумно увлекательный опыт. Но было бы умно отправиться туда?
Если я не буду там играть, тогда я могу сидеть перед телевизором и смотреть их матчи, представляя в это время другой клуб. Сейчас я в том возрасте, когда мне нужно играть в футбол.
Поэтому я думаю, что переход в «Наполи» — это правильный шаг. Это один из лучших клубов в мире, и они сказали, что у меня будет много возможностей играть», — приводит слова Линдстрёма Football Italia.
По информации журналиста Фабрицио Романо, «Наполи» заплатил «Айнтрахту» за аренду датского хавбека около € 5 млн. В соглашении между клубами будет предусмотрено обязательство выкупа по окончании следующего сезона за € 20 млн.
- 5 сентября 2023
-
19:40
-
19:36
-
19:26
-
19:24
-
19:05
-
19:03
-
18:49
-
18:45
-
18:33
-
18:31
-
18:09
-
18:02
-
17:53
-
17:46
-
17:38
-
17:37
-
17:27
-
17:21
-
17:10
-
17:06
-
17:04
-
16:56
-
16:50
-
16:46
-
16:41
-
16:34
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:23
-
16:21
-
16:16
-
16:06
-
15:58
-
15:52