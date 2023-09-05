Полузащитник «Краснодара» Ахметов: финал Кубка России был для меня принципиальным

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал о принципиальности матчей с ЦСКА и затронул тему суперфинала Фонбет Кубка России, в котором «быки» уступили в серии пенальти (1:1, 5:6 пен.).
«Был ли финал Кубка принципиальным матчем? Конечно, потому что это был финал Кубка России.
Не потому что играл с ЦСКА? Нет, это уже была пятая или шестая игра с ЦСКА. Наверное, с каждым матчем значимость пропадает.
Я легко переиграл Акинфеева в серии пенальти из-за того, что долго с ним играл? Изначально я себе задал, как я буду бить пенальти. И смотрел на него, видел, что он ушёл в сторону, и пробил в пустой угол. Получилось переиграть.
Если в серии пенальти есть Акинфеев, то ЦСКА чаще выигрывает? Думал, что всё сложится, какое то предчувствие было, что должны выиграть, сделать что-то значимое для клуба. Но не совсем получилось. К сожалению, сложилось всё в пользу Игоря», – приводит слова Ахметова «Матч ТВ».
- 5 сентября 2023
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