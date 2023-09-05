Источник: «Факел» близок к подписанию контракта с прошлым тренером Василенко

Воронежский «Факел», который недавно уволил с поста главного тренера Вадима Евсеева, близок к подписанию контракта с наставником владикавказской «Алании» Олегом Василенко, сообщает журналист Иван Карпов в своих социальных сетях.

По данным источника, в контракте Василенко с «Аланией» есть пункт, по которому он может уйти, если поступит предложение из Российской Премьер-Лиги. Также в материале отмечается, что переход тренера в «Факел» состоится совсем скоро.

Напомним, Василенко ранее возглавлял «Факел» с 14 сентября 2020 года по 6 сентября 2022 года. Под руководством тренера команда провела 83 матча во всех турнирах.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Коллектив под руководством Евсеева победил в одном матче, сыграл вничью также в одном матче, но проиграл пять игр, четыре из которых были на старте чемпионата России по футболу.