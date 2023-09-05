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Спортдир «Оренбурга»: положительно относимся к играм сборной России, у нас дефицит матчей

Спортдир «Оренбурга»: положительно относимся к играм сборной России, у нас дефицит матчей
Сборная России
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев выссказал своё мнение о предстоящих матчах сборной России по футболу со сборными Египта и Катара.

«Мы положительно относимся к предстоящим играм сборной. У нас дефицит международных матчей. Если есть возможность играть с такими странами, как Катар, то почему бы и нет?» – приводит слова Андреева Metaratings.

Напомним, сборная России проведёт три матча на сентябрьском сборе: два со сборной Египта (7 сентября, 19:00 мск, и 11 сентября, 19:00 мск) и один с национальной командой Катара (12 сентября, 18:15 мск).

Ранее главный тренер сборной России вызвал на сбор 49 футболистов. Сегодня, 5 сентября, было объявлено, что состав национальной команды покидают нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин и защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев.

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