Источник: тренером «Факела» станет не Василенко

Воронежский «Факел», который недавно уволил главного тренера Вадима Евсеева, не назначит на тренерский пост Олега Василенко из владикавказской «Алании», сообщает журналист Иван Карпов в своих социальных сетях.
По данным источника, «Факел» рассматривает кандидатуру другого тренера.
Ранее в СМИ сообщалось, что в контракте Василенко с «Аланией» есть пункт, по которому он может уйти, если поступит предложение из Российской Премьер-Лиги.
Напомним, Евсеев возглавлял воронежскую команду с 1 мая 2023 года. В нынешнем сезоне РПЛ «Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Коллектив под руководством Евсеева победил в одном матче, сыграл вничью также в одном матче, но проиграл пять игр, четыре из которых были на старте чемпионата России по футболу.
- 5 сентября 2023
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