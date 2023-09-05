Каспер Шмейхель перешёл в бельгийский «Андерлехт»

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель стал игроком бельгийского «Андерлехта», сообщает официальный сайт клуба.
По информации источника, Шмейхель на правах свободного агента подписал контракт с бельгийским клубом сроком на один сезон с возможностью продления ещё на один год.
Ранее вратарь выступал за французскую «Ниццу», в составе которой в прошлом сезоне сыграл в 46 матчах во всех турнирах, сыграв «на ноль» в 13 матчах.
Напомним, за свою карьеру 36-летний вратарь выступал в таких известных английских клубах, как «Манчестер Сити», «Лидс» и «Лестер». С последним датчанин становился чемпионом Англии в сезоне-2015/2016. К тому же Шмейхель на протяжении долгого времени являлся главным вратарём сборной Дании, вместе с которой он выступал на чемпионате мира — 2018.
- 5 сентября 2023
-
22:45
-
22:12
-
22:09
-
22:01
-
21:54
-
21:48
-
21:31
-
21:20
-
21:17
-
21:01
-
20:51
-
20:51
-
20:33
-
20:28
-
20:19
-
20:11
-
20:00
-
19:40
-
19:36
-
19:26
-
19:24
-
19:05
-
19:03
-
18:49
-
18:45
-
18:33
-
18:31
-
18:09
-
18:02
-
17:53
-
17:46
-
17:38
-
17:37
-
17:27
-
17:21