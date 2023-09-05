Каспер Шмейхель перешёл в бельгийский «Андерлехт»

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель стал игроком бельгийского «Андерлехта», сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, Шмейхель на правах свободного агента подписал контракт с бельгийским клубом сроком на один сезон с возможностью продления ещё на один год.

Ранее вратарь выступал за французскую «Ниццу», в составе которой в прошлом сезоне сыграл в 46 матчах во всех турнирах, сыграв «на ноль» в 13 матчах.

Напомним, за свою карьеру 36-летний вратарь выступал в таких известных английских клубах, как «Манчестер Сити», «Лидс» и «Лестер». С последним датчанин становился чемпионом Англии в сезоне-2015/2016. К тому же Шмейхель на протяжении долгого времени являлся главным вратарём сборной Дании, вместе с которой он выступал на чемпионате мира — 2018.