Тер Штеген: люди оценивают игроков по результату в Лиге чемпионов. Такова реальность

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал о том, как выбирают лучших футболистов в наше время.

«Люди оценивают игроков, основываясь на результатах Лиги чемпионов. Такова новая реальность. Если ваша команда зайдёт далеко, то вы один из трёх или пяти лучших игроков на вашей позиции. Если вы дойдёте только до 1/8 финала, то вы не будете включены в топ-3», – приводит слова тер Штегена Barcelona Noticias.

Напомним, тер Штеген перешёл в «Барселону» в июле 2014 года из мёнхенгладбахской «Боруссии» за € 12 млн. Футболист в составе клуба из Каталонии стал пятикратным чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании, трёхкратным победителем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов в сезоне-2014/2015 и чемпионом мира среди клубов в 2016 году.

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