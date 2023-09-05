Тер Штеген — о 2:8 от «Баварии»: болезненное поражение — нужно было сделать шаг вперёд

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вспомнил эмоции после поражения от «Баварии» (2:8) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 2019/2020.

«Поражение от «Баварии» со счётом 2:8 было не только очень болезненным, но и очень важным для личностного роста каждого из нас.

Тот момент был настолько тяжёлым, что нужно было от него оттолкнуться и сделать шаг вперёд. Если этого не сделать, то ты не создан для такого большого клуба, как «Барса». У нас были игроки, которые стали лучше в столь непростой ситуации.

Иногда происходят хорошие моменты, а бывает – не очень. Но самое главное – совершенствоваться», – приводит слова тер Штегена AS.

В прошлом сезоне «Барселона» на групповом этапе Лиги чемпионов заняла третье место, пропустив вперёд «Баварию» и «Интер». Каталонцы приняли участие в Лиге Европы, но вылетели в первом же раунде плей-офф, уступив по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед».