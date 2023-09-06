«Химки» отдали защитника в аренду клубу второй португальской лиги

Защитник «Химок» Кристиан Тассано на правах аренды переходит в португальский «Торреэнсе», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. 27-летний уругваец будет выступать там до конца сезона-2023/2024.

Тассано в этом году принял участие в шести матчах за «Химки» в Российской Премьер-Лиге, где заработал две жёлтые карточки, и в одной игре в Первой лиге. В данный момент подмосковная команда занимает девятое место во втором по статусе дивизионе, набрав 11 очков в восьми матчах. В 9-м туре «Химки» встретятся с тульским «Арсеналом» в гостях 11 сентября. Начало игры в 16:30 мск.

Новый клуб Тассано «Торреэнсе» находится на пятой позиции в португальской Лиге 2. Клуб в этом сезоне набрал семь очков в четырёх матчах.