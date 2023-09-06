«Химки» отдали защитника в аренду клубу второй португальской лиги
Поделиться
Защитник «Химок» Кристиан Тассано на правах аренды переходит в португальский «Торреэнсе», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. 27-летний уругваец будет выступать там до конца сезона-2023/2024.
Тассано в этом году принял участие в шести матчах за «Химки» в Российской Премьер-Лиге, где заработал две жёлтые карточки, и в одной игре в Первой лиге. В данный момент подмосковная команда занимает девятое место во втором по статусе дивизионе, набрав 11 очков в восьми матчах. В 9-м туре «Химки» встретятся с тульским «Арсеналом» в гостях 11 сентября. Начало игры в 16:30 мск.
Новый клуб Тассано «Торреэнсе» находится на пятой позиции в португальской Лиге 2. Клуб в этом сезоне набрал семь очков в четырёх матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 сентября 2023
-
01:42
-
01:39
-
01:35
-
01:21
-
00:51
-
00:28
-
00:27
-
00:22
-
00:12
- 5 сентября 2023
-
23:59
-
23:40
-
23:26
-
23:07
-
23:05
-
22:53
-
22:45
-
22:12
-
22:09
-
22:01
-
21:54
-
21:48
-
21:31
-
21:20
-
21:17
-
21:01
-
20:51
-
20:51
-
20:33
-
20:28
-
20:19
-
20:11
-
20:00
-
19:40
-
19:36
-
19:26
Партнерский контент