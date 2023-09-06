Александр Ерохин рассказал, о чём думал, когда только приходил в «Зенит»

Российский полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вспомнил свои мысли из 2017 года.
«Тогда для меня это был достаточно серьёзный вызов. Я пришёл в команду, которая ставит перед собой цель всегда быть на вершине. Было волнительно и интересно. В голове сидела мысль, что нужен результат, и я понимал, что добиться его можно только при правильном отношении к работе. Ставил перед собой цель закрепиться в составе и отдавать команде всё, что могу.
Да, это был непростой сезон, хотя начали его мы неплохо. Наверное, сказалась перестройка — и тренеры поменялись, и многие футболисты. Нужно было время, чтобы сработаться. В следующих сезонах всё встало на свои места. С новым тренерским штабом мы двигались вперед в победном режиме», – приводит слова Ерохина пресс-служба клуба.
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