Ерохин поделился памятными моментами в составе «Зенита»
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Российский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин рассказал о памятных моментах в составе сине-бело-голубых.
«Каждый год по-своему особенный. Были и непростые моменты, и времена, когда мы на голову превосходили соперников. Любой матч оставляет свой след, один момент сложно выделить. Главное, что у нас всегда была очень хорошая атмосфера в коллективе, все помогали друг другу и были нацелены на максимальный результат», – приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».
Напомним, Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В составе команды из Санкт-Петербурга россиянин стал пятикратным чемпионом России по футболу, один раз выигрывал Кубок России и четыре раза побеждал в Суперкубке России.
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