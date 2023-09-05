Ерохин поделился памятными моментами в составе «Зенита»

Российский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин рассказал о памятных моментах в составе сине-бело-голубых.

«Каждый год по-своему особенный. Были и непростые моменты, и времена, когда мы на голову превосходили соперников. Любой матч оставляет свой след, один момент сложно выделить. Главное, что у нас всегда была очень хорошая атмосфера в коллективе, все помогали друг другу и были нацелены на максимальный результат», – приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

Напомним, Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В составе команды из Санкт-Петербурга россиянин стал пятикратным чемпионом России по футболу, один раз выигрывал Кубок России и четыре раза побеждал в Суперкубке России.