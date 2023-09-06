Александр Ерохин назвал три самых важных гола за «Зенит»

Российский полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вспомнил о самых важных забитых мячах за команду.
«Когда клуб на днях выпустил видео с подборкой моих голов, я посмотрел и вспомнил те, которые, может, не так отложились в памяти. Если говорить о топе, начну его с дебютного гола. Символично, что забил именно «Спартаку». Принципиальный матч — это и приятно, и воодушевляюще. Также запомнился покер в первом сезоне — четыре мяча в ворота СКА. Ну и гол в Лиге чемпионов, когда мы дома играли с «Лацио». Это был важный момент и для меня, и для команды», – приводит слова Ерохина пресс-служба клуба.
Напомним, Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В составе команды из Санкт-Петербурга россиянин стал пятикратным чемпионом России по футболу, один раз выигрывал Кубок России и четыре раза побеждал в Суперкубке России.
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