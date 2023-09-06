Бывший игрок «Аталанты» раскритиковал «диктаторский» подход к работе Гасперини

Бывший игрок «Аталанты» Йоаким Мехле, перешедший этим летом в «Вольфсбург», подверг критике жёсткий подход к работе главного тренера итальянской команды.
«Мы всегда тренировались в дневное время, и у нас действительно не было никакой свободы. Когда мы останавливались в хорошем месте, где была отличная погода, у нас не оставалось времени наслаждаться всем этим, потому что мы много часов проводили в спортивном центре.
Является ли подход Гасперини диктаторским? Вполне возможно. Например, у нас бывали двойные тренировки, из-за которых нам приходилось ночевать на базе, так как нас не отпускали домой. Можно сказать, что стиль Гасперини в какой-то степени основан на страхе», — приводит слова Мехле Goal.
Напомним, датский игрок выступал за «Аталанту» с сезона-2020/2021. Крайний защитник принял участие в 96 официальных матчах за команду Гасперини, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.
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