Бывший игрок «Аталанты» раскритиковал «диктаторский» подход к работе Гасперини

Бывший игрок «Аталанты» Йоаким Мехле, перешедший этим летом в «Вольфсбург», подверг критике жёсткий подход к работе главного тренера итальянской команды.

«Мы всегда тренировались в дневное время, и у нас действительно не было никакой свободы. Когда мы останавливались в хорошем месте, где была отличная погода, у нас не оставалось времени наслаждаться всем этим, потому что мы много часов проводили в спортивном центре.

Является ли подход Гасперини диктаторским? Вполне возможно. Например, у нас бывали двойные тренировки, из-за которых нам приходилось ночевать на базе, так как нас не отпускали домой. Можно сказать, что стиль Гасперини в какой-то степени основан на страхе», — приводит слова Мехле Goal.

Напомним, датский игрок выступал за «Аталанту» с сезона-2020/2021. Крайний защитник принял участие в 96 официальных матчах за команду Гасперини, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.