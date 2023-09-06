Победный гол «Манчестер Сити» в матче с «Фулхэмом» должен был быть отменён из-за офсайда

Второй гол «Манчестер Сити» в игре 4-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (5:1) был засчитан ошибочно, заявил глава арбитров АПЛ Ховард Уэбб.

«Взятие ворот должно было быть отменено. Похоже на то, что Аканджи оказывал влияние на вратаря «Фулхэма» Бернда Лено. Судейская бригада не могла этого почувствовать, но при просмотре повтора видно, что Лено колеблется в том моменте. Он ждал, не коснётся ли мяч Аканджи», — приводит слова Уэбба Daily Mail.

В добавленное к первому тайму игры время защитник «Манчестер Сити» Натан Аке после подачи с углового головой пробил по воротам соперника. Мяч пролетел между ног у футболиста «горожан» Мануэля Аканджи, находившегося вне игры, и влетел в сетку. Матч 4-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Фулхэмом» обслуживала бригада арбитров в главе с Майклом Оливером.