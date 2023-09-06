Вратарь «Аль-Хиляля» Боно рассказал, что мог перейти в «Баварию»

Вратарь «Аль-Хиляля» Яссин Боно рассказал, что он был близок к переходу в мюнхенскую «Баварию».
«Бавария контактировала с „Севильей“. Они сказали, что собираются отправить соответствующее предложение и попросили меня подождать. При этом в то время ходили слухи о других кандидатах. Наступил момент, когда я понял, что „Бавария“ готова предложить мне только аренду. К сожалению, сейчас клубы с трудом тратят деньги на 32-летних игроков вроде меня. Это касается и „Баварии“, и других клубов. В момент, когда я находился в ожидании, поступило предложение от «Аль-Хиляля», — приводит слова Боно El Pelotazo в своём «твиттере».
Напомним, минувшим летом Боно перешёл в «Аль-Хиляль», который заплатил за 32-летнего вратаря € 21 млн с учётом бонусов. Стороны подписали трёхлетнее соглашение (до конца июня 2026 года).
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