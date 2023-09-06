Вратарь «Аль-Хиляля» Боно рассказал, что у него было предложение от «Реала»

Бывший вратарь «Севильи» Яссин Боно, в нынешнем сезоне выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», рассказал, что у него было предложение от мадридского «Реала».

«В декабре были предложения, но я чувствовал, что сейчас не подходящее время. Для „Реала“ я был приоритетным вариантом, но Кубок Африки усложнил ситуацию, и сделка сорвалась», — приводит слова Боно El Pelotazo в своём «твиттере».

Напомним, минувшим летом Боно перешёл в «Аль-Хиляль», который заплатил за 32-летнего вратаря € 21 млн с учётом бонусов. Стороны подписали трёхлетнее соглашение (до конца июня 2026 года).

В прошедшем сезоне на счету Боно 36 матчей за «Севилью» во всех турнирах. Марокканец вошёл в тройку лучших вратарей по итогам чемпионата мира — 2022. Голкипер выступал за андалусийцев на протяжении трёх лет (с 2020 года).