Вратарь «Аль-Хиляля» Боно рассказал, что у него было предложение от «Реала»

Бывший вратарь «Севильи» Яссин Боно, в нынешнем сезоне выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», рассказал, что у него было предложение от мадридского «Реала».
«В декабре были предложения, но я чувствовал, что сейчас не подходящее время. Для „Реала“ я был приоритетным вариантом, но Кубок Африки усложнил ситуацию, и сделка сорвалась», — приводит слова Боно El Pelotazo в своём «твиттере».
Напомним, минувшим летом Боно перешёл в «Аль-Хиляль», который заплатил за 32-летнего вратаря € 21 млн с учётом бонусов. Стороны подписали трёхлетнее соглашение (до конца июня 2026 года).
В прошедшем сезоне на счету Боно 36 матчей за «Севилью» во всех турнирах. Марокканец вошёл в тройку лучших вратарей по итогам чемпионата мира — 2022. Голкипер выступал за андалусийцев на протяжении трёх лет (с 2020 года).
- 6 сентября 2023
-
10:53
-
10:50
-
10:49
-
10:33
-
10:31
-
10:29
-
10:08
-
10:01
-
09:49
-
09:47
-
09:43
-
09:33
-
09:26
-
09:21
-
09:10
-
08:37
-
07:46
-
06:33
-
05:58
-
05:48
-
04:19
-
04:05
-
03:31
-
03:29
-
03:10
-
03:07
-
02:45
-
02:30
-
02:23
-
02:21
-
02:17
-
02:05
-
01:55
-
01:42
-
01:39