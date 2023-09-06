Карвахаль — о Рубиалесе: есть закон. Мы не можем заранее осуждать ту или иную сторону

На пресс-конференции перед матчами квалификации к Евро-2024 защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль поделился мнением относительно скандальной ситуации вокруг главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса.

«Мы признаём, что поведение президента было неадекватным, однако существуют правовые нормы, в соответствии с которыми должен быть сделан вывод, действительно ли Дженнифер стала жертвой. Мы остаёмся в стороне. Есть люди, которые должны решить, кто виновник, а кто жертва. Мы не можем заранее осуждать ту или иную сторону, не зная, что произошло на самом деле. Как уже было сказано, на сегодняшний день Дженнифер не подала соответствующую жалобу», — цитирует Карвахаля Marca.

Напомним, после победы сборной Испании в финале женского чемпионата мира Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку «Фурия Роха» Дженнифер Эрмосо. В результате ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.