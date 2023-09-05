Тренер Испании уволен после победы на ЖЧМ. Одна из причин — поддержка Рубиалеса

Главного тренера женской сборной Испании Хорхе Вильду отправили в отставку. Напомним, национальная команда под его руководством впервые в истории выиграла женский чемпионат мира — 2023. Испанки обыграли в плей-офф такие команды, как Швейцарию, Нидерланды, Швецию и Англию.
Вильда тренировал женскую сборную Испании на протяжении восьми лет (с 2015 года). Наиболее вероятная причина расставания с 42-летним специалистом – поддержка действий главы RFEF Луиса Рубиалеса, который поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо на церемонии награждения.
Напомним, Рубиалес угодил в сексистский скандал во время церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».
- 5 сентября 2023
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