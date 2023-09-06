Карвахаль — о сборной Грузии: это сильная команда, но мы не можем больше оступаться

Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о национальной команде Грузии, с которой «Фурия Роха» предстоит сыграть в квалификации к Евро-2024.
«Они занимают второе место в группе после Шотландии, которая выложилась на все сто. Грузия — это довольно сильная команда, когда она играет на собственном поле. Но мы не можем позволить себе снова оступиться», — приводит слова Карвахаля Marca.
Напомним, 8 сентября сборная Испании сыграет с Грузией. Затем проведёт матч со сборной Кипра 12 сентября.
После двух сыгранных матчей в квалификации к Евро-2024 национальная команда Испании набрала три очка и на данный момент занимает четвёртое место в отборочной группе. В свою очередь, сборная Грузии провела три матча, в которых набрала четыре очка и занимает второе место.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.
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