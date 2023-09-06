Агент Барриоса заявил, что игрок не покинет «Зенит», несмотря на интерес из Турции

Футбольный агент Луис Поссо, представляющий интересы игрока «Зенита» Вильмара Барриоса, заявил, что игрок не покинет российский клуб, несмотря на интерес из Турции.

«Барриос не покинет «Зенит» в это трансферное окно», — сказал Поссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 31 августа «Зенит» объявил о продлении контракта с Вильмаром Барриосом.

29-летний футболист перешёл в клуб из Санкт-Петербурга зимой 2019 года из аргентинского «Бока Хуниорс» за € 15 млн. За это время Барриос успел принять участие в 156 матчах, в которых смог забить три гола. В составе сине-бело-голубых Вильмар пять раз становился чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок, а также один раз становился обладателем Кубка страны.