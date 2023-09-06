Юрий Сёмин поделился мнением по поводу матча легенд «Спартака» и сборной мира

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин поделился мнением относительно предстоящего матча легенд «Спартака» и сборной мира.

«К этой игре надо относиться как к дружеской встрече, матчу общения. Нужно создать хорошее настроение для зрителей, а также показать, что умеют игроки. Матч для болельщиков, вечер памяти. «Спартак» и «Локомотив» в период Ильи Цымбаларя были на самых высоких местах, выступали в Лиге чемпионов. Помним великолепные победы красно‑белых на групповом этапе этого турнира, и Цымбаларь играл там ведущую роль. Чисто спортивная составляющая не очень большое значение имеет. На первом месте — внимание к человеку, к Илье. Cпартаковцы молодцы», — сказал Сёмин «Матч ТВ».

Напомним, матч «Спартака» со сборной мира состоится 9 сентября на стадионе красно‑белых. Сёмин и Массимо Каррера возглавят сборную мира. В свою очередь, «Спартак» будет играть под руководством Станислава Черчесова и Олега Романцева.