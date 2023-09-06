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В «Велесе» подтвердили, что подписали контракт с Ильёй Кутеповым

В «Велесе» подтвердили, что подписали контракт с Ильёй Кутеповым
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Президент «Велеса» Евгений Шиленков подтвердил, что экс-защитник «Спартака» и «Торпедо» Илья Кутепов подписал контракт с московской командой.

«Информация о том, что Илья Кутепов подписал с «Велесом» контракт, соответствует действительности. Я не раскрываю условия контракта, но то, что Илья подписал контракт — это свершившийся факт», — сказал Шиленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что 30-летний защитник стал игроком «Велеса». Последним клубом Кутепова было московское «Торпедо», которое футболист покинул в июне 2023 года на правах свободного агента. За «Торпедо» Кутепов играл с лета прошлого года. До этого защитник несколько лет провёл в системе московского «Спартака».

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