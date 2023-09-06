«Притча об Иуде помогла». Тумилович — о матче сборных Беларуси и Украины в 2001 году

Бывший вратарь минского «Динамо» Геннадий Тумилович вспомнил о матче квалификационного раунда чемпионата мира — 2002 между сборными Беларуси и Украины (0:0).

«Притча об Иуде и Иисусе? Слухи ходили, а Малофеев (Эдуард Малофеев, главный тренер сборной Беларуси. — Прим. «Чемпионата») даже не скрывал, что подозревает меня, Хацкевича и Белькевича. Эта притча была прямо на установке. Установки самой даже не было, была притча. Сборная Украины готовилась к матчу у себя на стадионе. А как готовились мы? В Беларуси же в марте все поля в снегу.

Мы в стайках в зале играем в баскетбольчик. [Очень круто!] Приезжаем в Киев, все ходили с одной мыслью, смотрели друг на друга: «Кто будет сливать?» В воздухе витало, что игра будет сдана. Сыграли 0:0, притча об Иуде помогла. Я помню эту игру, ты стоишь и понимаешь, что любая ошибка, любой гол…» — сказал Тумилович в видео, опубликованном на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».