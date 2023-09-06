Бышовец: молодёжь пообщается с опытными людьми в сборной, чего стоят только Карпин, Онопко

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался о сентябрьских учебно-тренировочных сборах национальной команды России. По его мнению, вызов в сборную будет полезен молодым футболистам, которые получат шанс пообщаться с более опытными людьми.
«Концепция этой команды интересна. Интересно будет посмотреть не только на основную сборную, но и молодёжную. Это игра на перспективу, возможность избежать застоя в команде. Для молодёжи участие в этих матчах — огромный стимул и мотивация, определённый вызов.
Они смогут пообщаться с опытными футболистами, тренерами. Чего стоят только Карпин и Онопко. Придётся играть с двумя командами, будет возможность посмотреть на наше будущее, перспективу игроков. Это нормально, даже хорошо», — приводит слова Бышовца Metaratings.
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