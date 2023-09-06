Стали известны причины крушения вертолёта, в результате которого погиб владелец «Лестера»

Следователи британского бюро (AAIB) опубликовали отчёт, указав причины крушения вертолёта «Аят», в результате которого в 2018 году погиб владелец «Лестера» Вишай Шриваддханапрабха и ещё четыре человека. Подробности отчёта сообщает RMC.

Как установило следствие, причиной катастрофы стала механическая неисправность, а не ошибка пилота, который предпринял все необходимые меры, но не смог предотвратить падение вертолёта. В ходе расследования выяснилось, что педали пилота отсоединились от рулевого винта вертолёта, из-за чего быстрый поворот вправо стал «невозможным». Отказ системы управления произошёл из-за выхода из строя подшипника несущего винта. Проверка подшипников обычно требуется после 400 часов работы, однако на момент катастрофы вертолёт налетал всего 331 час.

Напомним, Вишай Шриваддханапрабха, его сотрудники Нурсара Сукнамаи и Кавепорн Пунпаре, а также пилот Эрик Сваффер и его напарница Изабела Роза Лехович, также коммерческий пилот, погибли в авиакатастрофе, которая произошла вскоре после того, как вертолёт взлетел с аэродрома «Лестера» 27 октября 2018 года. Опытный пилот Сваффер предпринял наиболее подходящие действия, но не смог восстановить контроль над машиной, говорится в отчёте. Среди его действий — уменьшение угла полёта и «гашение удара».

«Я понятия не имею, что происходит», — сказал 53-летний Сваффер перед тем, как вертолёт упал с высоты около 130 метров. Четверо из пяти человек, находившихся на борту, выжили при ударе о землю, но погибли в пожаре, который возник из-за повреждения топливных баков.

Авария произошла примерно через час после матча английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Вест Хэмом» на стадионе «Кинг Пауэр», откуда Шривадданапрабха и вылетел после посещения домашней игры «лис».

На момент смерти Вишай Шривадданапрабха был пятым богатейшим человеком Таиланда, в возрасте 60 лет, его состояние оценивалось в 2016 году в сумму около € 2,8 млрд. Он купил «Лестер» примерно за € 46,6 млн в 2010 году, когда английский клуб выступал во втором дивизионе. В 2016 году «Лестер» выиграл АПЛ.